Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek çekiliş öncesi Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, Milli Piyango ikramiyesi ve bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...