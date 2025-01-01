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        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango 600 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran numaralar açıklandı! MPİ yılbaşı özel çekilişi 600 Bin TL çıkan numaralar sıralı tam liste

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 600 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran numaralar açıklandı!

        Yılın en heyecanlı anlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleştirildi. Bu yılın 600 Bin TL teselli ikramiyesini kazandıran şanslı numaraları son dakika açıklandı. Peki, 600 Bin TL kazanan numaralar hangileri? Biletinizi kontrol etmek için Milli Piyango sonuç sorgulama sayfasını nasıl kullanabilirsiniz? İşte Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişine dair tüm detaylar ve 600 Bin TL teselli ikramiyesi kazandıran numaralar tam liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 02:00 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:21
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        • 1

          Büyük yılbaşı çekilişinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de 2025 Milli Piyango 600 Bin TL teselli ikramiyesi son dakika sonuçları oldu. 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye için bilet alan ancak Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanamayan kişiler biletlerine 600 Bin TL teselli ikramiyesi çıkıp çıkmadığını araştırıyor. İşte 2025 Milli Piyango çekilişi 600 Bin TL kazandıran rakamlar hakkında merak edilenler...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO 600 BİN TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

          Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 600 Bin TL kazanan numaralar belli oldu. İşte 600 Bin TL'lik o numaralar;

          0052448 1002448 1012448 1022448 1032448 1042448 1050448 1051448 1052048 1052148

          1052248 1052348 1052408 1052418 1052428 1052438 1052440 1052441 1052442 1052443

          1052444 1052445 1052446 1052447 1052449 1052458 1052468 1052478 1052488 1052498

          1052548 1052648 1052748 1052848 1052948 1053448 1054448 1055448 1056448 1057448

          1058448 1059448 1062448 1072448 1082448 1092448 1152448 1252448 1352448 1452448

          1552448 1652448 1752448 1852448 1952448 2052448 3052448 4052448 5052448 6052448

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        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

          Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

        • 5

          MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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