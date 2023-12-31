400 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30'da kademeli olarak başlayacak çekiliş ile birlikte başta büyük ikramiye 400 milyon TL kazanan numaralar olmak üzere; amorti, teselli ikramiyesi numaraları da netleşecek. Milli Piyango sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek.

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