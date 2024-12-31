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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango 10 Bin TL ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! MPİ yılbaşı çekilişi 10.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste tıkla sorgula

        Milli Piyango 10 Bin TL ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! MPİ yılbaşı çekilişi 10.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste

        Milli Piyango 10 bin TL kazanan numaralar son dakika açıklandı. 31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar sorgulanıyor. Peki Milli Piyango 10 Bin TL ikramiye kazanan numaralar hangisi? İşte Milli Piyango MPİ yılbaşı çekilişi 10.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 19:38 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:18
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        • 1

          Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 10 bin TL ikramiye kazandıran rakamlar sorgulanmaya başlandı. 31 Aralık akşamı büyük ikramiyenin 600 milyon TL'yi bulduğu Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ resmi sitesi üzerinden öğreniliyor. Peki Milli Piyango 10 Bin TL ikramiye kazanan numaralar hangisi oldu?

        • 2

          MİLLİ PİYANGO 10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

          Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 10 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 10.000 TL kazanan sayılar:

          062168

          741749

          326028

          685858

          277653

          699614

          045374

          205188

          356764

          919986

          136818

          902084

          802480

          896280

          549925

          203444

          350749

          506698

          201561

          099721

          445076

          528213

          125253

          263593

          014369

          117539

          357184

          397892

          904235

          598980

          781843

          595253

          349938

          262596

          669923

          663795

          842879

          261117

          830992

          225294

          591870

          689050

          016623

          919504

          988826

          523164

          919216

          176656

          251582

          647754

          832399

          967375

          321585

          044572

          433359

          174914

          775007

          236177

          403275

          577425

          791773

          767368

          001547

          343504

          016335

          786061

          236548

          450048

          692741

          711429

          791606

          420841

          729524

          079999

          383736

          764249

          092826

          993307

          337161

          002249

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

          Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

        • 4

          MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025: YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.

          Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

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