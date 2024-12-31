MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.