Milli para masa tenisi sporcuları 6 madalya kazandı

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Slovenya'da düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren turnuvada Milli para masa tenisi sporcuları, 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da gerçekleştirilen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporculardan Ebru Acer altın; İrem Oluk, Neslihan Kavas ve Merve Cansu Demir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada yarışan diğer ay-yıldızlı sporculardan Hatice Duman ve Kübra Korkut ise bronz madalya kazandı.