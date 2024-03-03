Milli para halterci Sibel Çam, Dünya Kupası'nın Dubai ayağında 2. oldu
Sibel Çam, Para Halter Dünya Kupası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ayağında gümüş madalya kazandı.
Giriş: 03.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:57
Para Halter Dünya Kupası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ayağında Sibel Çam, 2. sırada yer alarak gümüş madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Sibel, Dubai kentindeki organizasyonda kadınlar 73 kiloda yarıştı.
Sibel, 132 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
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