Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasilerden tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık! Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları. Mete kardeşimin ikinci kez olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından rakibini 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli okçumuz, gururumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.