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        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ikinci oldu

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonun 9. ayağında yarışı ikinci tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:19
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        Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ikinci oldu
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        Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'daki ikinci yarışla tamamlanırken, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu mücadeleyi 2. sırada tamamladı.

        Magny Course Pisti'nde yapılan yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ikinci sırada bitirerek podyuma çıktı.

        Organizasyonda İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci olurken, Büyük Britanya'dan Jonathan Rea ise üçüncülüğü elde etti.

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