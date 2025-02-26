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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ VE CANLI YAYIN KANALI | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç tarihi ve yayın bilgileri: Türkiye - Macaristan maçı ne zaman?

        UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle kritik bir mücadeleye hazırlanan A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Macaristan'ı ağırlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Rams Park'ta taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve play-off aşamasında avantajı ele geçirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmanın detaylarını merakla bekliyor. İşte maçın tarihi ve yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 21:06 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:06
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        • 1

          Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme yolunda hayati bir sınav veriyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın liderliğinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, İstanbul’daki Rams Park’ta Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, play-off mücadelesinde avantajı kaparak büyük hedefe bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

        • 2

          TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

          İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

        • 3

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

          20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

          23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

        • 4

          TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

        • 5

          MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

          A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

          Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

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