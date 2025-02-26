Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sahnede giymeyi tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, bir markette objektiflere yansıdı.

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Alışverişini tamamladıktan sonra kasada ödeme yapan şarkıcının sportif bol kıyafetlerini, terliklerle kombinlediği görüldü.

Makyajsız olğu görülen Gülşen, kendini kamufle etmek için de büyük bir güneş gözlüğü taktı. Gülşen'i tanıyanlar; "Gülşen, çok farklı" yorumunda bulundu.

Gülşen'in bu görünümü, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in zayıflığından, makyajsız olmasına kadar birçok konuda yorumda bulanarak; "Aynı markette karşılaşsak tanıyamazdım" merkezli ifadeler kullandı.