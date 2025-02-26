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        Haberler Gündem O anlar kamerada! Zonguldak Çaycuma'da karlı yolda düşüp hayatını kaybetti! - Öne çıkan haberler

        Çaycuma'da karlı yolda düşüp öldü; o anlar kamerada

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde buzlu yolda kayıp düşen 97 yaşındaki Ahmet Gedik, hayatını kaybetti. Gedik'in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:55
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        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
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        Üzücü olay dün Çaycuma ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan kar, kaldırımlarda soğuk havanın etkisiyle dondu.

        Buzlanan yolda yürüyen Ahmet Gedik, bir anda dengesini kaybedip, kayarak düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gedik, yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan Gedik’in kayıp düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Çaycuma
        #Ahmet Gedik
        #haberler
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