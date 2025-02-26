Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli başkanları değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her kongremiz yeni bir başlangıcı temsil eder. Bütün kongrelerimiz yürüdüğümüz uzun ince yolda yeni bir kilometre taşı oldu. Muhalefetin hazımsızlığını da gayet doğal karşılıyoruz. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur.

AK Parti çatısı altında çeyrek asra varan yolculuğumuzda ülkemize ve partimize dair konularda önce halka danıştık. İlçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 75 civarında değişikliğe gittik. MKYK'da da 34 kardeşimiz görevini devretti. Kongre maratonumuzu AK Parti'nin geleneğine, teamülüne, kelimenin tam manasıyla bayrak yarışı anlayışıyla alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koymuştur. Burada öncelikle kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

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"SALONUN DIŞINDA 60 BİN KİŞİ VARDI"

En büyük teşekkürü bizleri muhabbetle bağrına basan aziz milletimiz hak ediyor. Ziyaret ettiğimiz illerimizdeki vatandaşlarıma da sevdaları ve ahde vefaları için yürekten teşekkür ediyorum. Burada büyük kongremize özel parantez açmamız gerekiyor. Ankara'nın - 10'ları bulan dondurucu soğuğuna ve ayazına rağmen salon dışında heyecanla bekleyen ve karşılayan teşkilatımızın vefa abidesi her bir mensubuna bir kez daha teşekkürlerimi takdim ediyorum.

Emniyetten aldığım rakamla konuşuyorum o gün salonun dışında 60 bin kişi vardı. Kendilerinden Allah razı olsun. O soğuğa rağmen. Bir siyasetçi için en büyük şeref halkı hizmet mücadelesini dirayetli kadrolarla yürütmektir. Ben otobüsün üstünde adeta dondum ama 60 bin kişi onlar orada donmadılar, dinlediler.

Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı Rabbime her zaman hamd ettim. Pazar günü de yol arkadaşlarımızın kadirşinaslığı, inancı, azmi karşısında onur duydum. Salonun dışı kadar salonun içi de tek kelimeyle muhteşemdi. Gençlerimizin dinamizmi, hanım kardeşlerimizin samimiyeti kongremize bir kez daha mührünü vurdu. On binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ankara Spor Salonu'nu demokrasimiz açısından bayram yerine çeviren teşkilatımızın güzide mensuplarına teşekkür ediyorum. Yurt dışından teşrif eden misafirlere Cumhur İttifakı ile beraber yol yürüdüğümüz MHP mensupları ve kongremize iştirak eden partilere aynı şekilde müteşekkiriz.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR" Sayın Bahçeli'nin kongremize gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendisine hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına partimizin çatısı altında omuz vermek isteyen yeni yol arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra bir taraftan saflarımızı sıklaştırırken diğer taraftan AK Parti ailesini daha da büyütmeye devam ettireceğiz. AK Parti milletin partisidir, 85 milyonun tamamının partisidir. Burası ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme merkezidir. Burası milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır. Burası sadece seçim zaferleriyle değil siyasete yaptığı eşsiz katkılarla tarihe yön vermiş harekettir. Kadro, vizyon ve millete hizmet iradesi noktasında Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Ana muhalefet yolsuzluk, hırsızlık, belediyeleri yağmalama batağına saplanırken biz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonominin arasına nasıl çıkarırız onu çalışıyoruz. "SAYIN ÖZEL ÇOK KONUŞMAKTA ANCAK BOŞ KONUŞMAKTADIR" Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini göstermiştir. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da yamyamlık fışkırıyor. Bundan daha kötü ne olabilir dedikçe ertesi gün daha mide bulandırıcı daha utanç verici skandal patlak veriyor. Ana muhalefet cephesindeki süfli tartışmaları bilhassa seçmenlerinin takip ettiğini biliyorum. Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz. Sizin hiç mi hukuka, nizama, ahlaka uygun icraatınız olmaz. Hiç mi şaibesiz hiç mi katakulliye getirdiğiniz işleriniz olmaz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi nereye götürmekten hiç mi utanmıyorsunuz. Sayın Özel'in yüzü ve yüreği varsa çıksın bunlara cevap versin. Sayın Özel AK Parti'nin millete hizmet davasında ben de varım diyenlere çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplandırsın. Para kulelerini, konserleri, belediyelerdeki sahtekarlıkları açıklasın. Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ: AYAKLARINI DENK AL, HADDİNİ BİL Diyet borcu sayın Özel'i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Ne tuttuğu yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur. Dünkü grup toplantısında kahraman ordumuza komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz, saldırgan ifadeler bunun örneğidir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz.

Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar, şunlar, bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle bu milletin eğer bir evladıysan hiç yakışmaz. Gereği neyse komuta kadememizi toplayacağım manevi tazminat davasından tut her noktada davayı açacağız tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını, Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse hem partisi o derece faydalı olacaktır. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar çok yakında bu kez kendisi için çalmaya başlayacaktır. Kendi sorununu çözemeyen başkasının derdine derman olamaz. Sürekli kriz üreten yapıdan, milletin sıkıntılarına çare bulması beklenemez. "BİZ, HİZMETTE BAYRAK YARIŞI YAPIYORUZ" Bunların kendileri dışında başka hiç kimseye faydaları yok. Muhalefet kongre hitabımızda detaylıca anlattığımız toksik zihniyetinden kurtulmadan muteber bir muhalefete dönüşemez. Biz koltuk kapma yarışı değil hizmette bayrak yarışı yapıyoruz. Toplam 11,5 milyona yaklaşan üye sayımızla biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Bundan 24 yıl evvel hangi duygularla yola çıktıysak tüm teşkilat olarak ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu milletin umuduyuz, istikbaliyiz, istiklalinin güvencesiyiz, birlik ve dirliğinin teminatıyız. Son güney Asya ziyaretimizde bir kez daha şunu gördük. Türkiye 783 bin kilometreden daha büyük bir ülkedir. Türkiye birileri rahatsız olsa da Türkiye'den çok daha büyüktür. Mukadderatımızda ne varsa eninde sonunda kabullenecek hep beraber ona ram olacağız. Bizler gelip geçiciyiz, bugün varız ama yarın yokuz. Milletin takdiriyle geldiğimiz koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Bizden öncekiler gibi emri hak vuku bulduğunda geldiğimiz yere yani kara toprağa döneceğiz. Unutmayın fazla vaktimiz yok. Sonra da imam efendi ne diyecek 'er kişi niyetine' diyerek şu yalan dünyadan ebedi aleme göçüp gideceğiz. Mesele geride nesilden nesile aktarılacak, dilden dile dolaşacak bir şarkı bir başarı hikayesi bırakmaktır. Gittikten sonra amel defterini hep açık tutacak işlere, hizmetlere, hayır duası alacak icraatlara imza atmaktır.

Gerisi dünyanın albenisidir, cazibesidir. Hangi görevde olursa olsun buradaki kardeşimizin bu zaviyeden bakmasını özellikle rica ediyorum. Bizim yol arkadaşımız iç ve dış güç odakları değil, milletimizin bizatihi ta kendisidir. Bizim hizmetkârlığını yapmaktan onur duyacağımız tek mercii yine aziz milletimizdir. Bizi bugünlere getiren ay yüzlü, ak saçlı büyüklerimizin duasıdır. Garibin, yetimin, öksüzün, ihtiyaç sahibinin dusadır. Bugüne kadar elitlerle, seçkinlerle, sesi çok çıkanlarla değil sessiz yığınlarla yürüdüysek inşallah bundan sonra da aynı rotada sapmadan devam edeceğiz. Kimlerin arasından geldiğimizi, bu koltukları bizi kimin nasıl getirdiğini asla unutmayacağız. En zor zamanlarımızda başarımız için semaya açılan o nasırlı elleri, evet dün olduğu gibi bugün de yarın da unutmayacağız. Önümüzde önemli bir fırsat bulunuyor. İnşallah Cuma akşamı vasıl olacağımız Ramazan-ı Şerif'i çok çok iyi değerlendirmemizi ssizlerden istiyorum. Tüm Ramazan bizim için unutmayın bir rahmet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını hep birlikte çok iyi değerlendireceğiz. Ramazan birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı rahmet ayıdır. Uzletle ülfeti bir araya getirip, tefekkür ve tezekkür ettiğimiz sofralarımızı, gönüllerimizi, hanelerimizi rahmet ve bereketi açtığımız dayanışma ayıdır. Belediye başkanlarımızla birlikte tüm teşkilatımdan bu anlayışla Ramazan boyunca sahada olmalarını, ihtiyaç sahiplerine el uzatmalarını, kimseyi darda, sıkıntıda, aç açıkta bırakmamalarını bekliyorum. Bu ay sadakanın bol dağıtıldığı, zekatın biliyorsunuz son zerresine kadar dağıtıldığı ve bu bereketi veren el alan elden hayırlıdır anlayışıyla olmayana ulaştırdığımız bir ay olduğunu unutmayacağız. İnşallah biz de bu sene külliyede Ramazan başlığı altında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Ramazan-ı Şerif'in barışa, huzura, adalet, güvenlik ve huzura giden yolun açılmasına vesile olmasını cani gönülden tebrik ediyorum, temenni ediyorum. Yarın vefatının 14. sene-i devriyesi olan hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yadediyorum. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin diliyorum."