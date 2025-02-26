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        Haberler Gündem Güncel Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı! - Yaşadığı dehşeti anlattı! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!

        İstanbul Pendik'te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre otomobil sürücüsü Vedat Kızıl'ın, motokurye Fatih Ferah'ı otomobil arasında sıkıştırdığı, bunun üzerine motosikletinden inen Ferah'ın motosikleti yerdeyken de gaza basarak motosiklete zarar verdiği dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:13
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        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
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        Pendik'te motokurye Fatih Ferah trafikteki tartışma sonrası Vedat Kızıl tarafından otomobil ile ezilmişti.

        DHA'nın haberine göre Kızıl'ın Ferah'ı ezdiği ve çekici ile otomobil arasında sıkıştırdığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        ÇEKİCİ İLE KENDİ ARACI ARASINDA SIKIŞTIRDI

        Çamçeşme Mahallesi’nde 8 Şubat’ta meydana gelen olayda motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı.

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        Buna sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracıyla çarptığı motokurye Ferah’ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırdı. Ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırılarak haftalarca tedavi gördü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        OLAYIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Trafikteki tartışmanın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsü Vedat Kızıl’ın, motokurye Fatih Ferah’ı otomobil arasında sıkıştırdığı bunun üzerine motosikletinden inen Ferah’ın motosikleti yerdeyken gaza basarak motosiklete zarar verdiği görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

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