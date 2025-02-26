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        Haberler Dünya Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz | Dış Haberler

        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Krallık tarafından dile getirilen barış güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına dair açıklamada bulundu. Lavrov, barış gücüyle ilgili herhangi bir seçeneği düşünmediklerini ifade ederken, Avrupa'nın savaşın sürmesini istediğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:30
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        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna Savaşı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından son günlerde sıklıkla dile getirilen barış gücü konusuna dair açıklamada bulanarak "Barış gücüyle ilgili herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz. Macron'un ne dediğini bilmiyorum ancak Washington'da üstüne düşen rolü iyi değerlendiremedi. Ancak okuduğuma göre, Trump barış gücünün ancak iki tarafın onayıyla konuşlanabileceğini söylemiş. Özellikle Birleşik Krallık ve Fransa tarafından ortaya konan yaklaşım, savaşın daha da körüklenmesini hedefliyor." dedi.

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        Lavrov ayrıca Avrupa'nın değişen siyasi dengelere rağmen Ukrayna'ya silah görmeye devam ettiğine dikkat çekerek, Avrupa'nın savaşın devam etmesini istediğini belirtti. Lavrov "En net açıklamayı 'Bu durumda barış Ukrayna için savaştan daha kötüdür' diyerek Danimarka başbakanı yaptı." dedi.

        Lavrov son olarak, Almanya'da başbakan olması beklenen Friedrich Merz'e değindi. Merz'in Taurus füze sistemini Ukrayna'ya gönderme niyetini hatırlatan Lavrov, bu durumun geçmiş hatıraları yeniden canlandırdığını ifade etti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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