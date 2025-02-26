Fenerbahçe'den Edin Dzeko harekatı!
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli forvet ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme önereceği aktarıldı.
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Fenerbahçe'de sürpriz bir iç transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Nico Schira'nın haberine göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için harekete geçti.
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Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.
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Sarı-lacivertli kulübün, önümüzdeki haftalarda Dzeko'nun menajeriyle sözleşme görüşmelerine başlayacağı iddia edildi.
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Yıldız forvetin, Fenerbahçe'yle olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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Bu sezon 38 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 19 kez ağları havalandırdı ve 7 kez de gol pası verdi.
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