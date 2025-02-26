Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!

Esenyurt'ta trafik kazasında yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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AA'da yer alan habere göre 22 Şubat'ta D100 kara yolu Edirne istikametinde otomobiliyle ilerleyen doktor Asilhan Kılınçlı, eşi ve çocuklarının da içinde bulunduğu aracı Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınında durdurdu.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

Otomobilden inen Kılınçlı'ya, tekrar aracına binmek istediği sırada Adem Y'nin kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kılınçlı ağır yaralandı.

Fotoğraf: İHA

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kılınçlı'yı yakındaki özel hastaneye götürdü. Hafif ticari aracın sürücüsü Adem Y. ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktor Asilhan Kılınçlı, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

TARTIŞINCA ARAÇTAN İNDİ İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre de eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden doktor Asilhan Kılınçlı, eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek indi.

Kılınçlı, daha sonra arabaya yürüdüğü sırada arkadan gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk doktoru Kılınçlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.