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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil için mütalaa

        Yasa dışı bahse teşvik ettiği ve reklamını yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in mütalaası açıklandı. Savcı, Erbil'in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Erbil, kimlik tespitinde aylık gelirinin 30 -400 bin lira olduğunu söyledi

        Giriş: 26.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:06
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        3 yıl hapsi istendi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilen Mehmet Ali Erbil, hakkındaki bu karar sonrasında adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; yasa dışı bahse teşvik ettiği ve reklamını yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmaya avukatları katıldı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        "BASİRETİMİZ BAĞLANDI"

        Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Mehmet Ali Erbil, kimlik tespitinde tiyatro sanatçısı olduğunu belirtti ve aylık gelirinin 300 - 400 bin lira arasında olduğunu beyan etti.

        Savunmasını yapan Mehmet Ali Erbil, Malta'ya otel açılışı için Serdar Ortaç ile davet edildiklerini, burada yasa dışı bahis reklamının yapıldığı canlı yayına sokulmaya çalışıldıklarını söyledi. Reklam yapmak amacıyla burada bulunmadıklarını ifade eden Erbil; "Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum" dedi.

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        3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Serdar Ortaç ise Malta'da gittikleri otelde yemek yiyecekleri sırada birden kendileriyle röportaj yapılmaya başlandığını dile getirdi. Bulundukları yerin bir anda kumar ortamına dönüştüğünü söyleyen Ortaç, bunun üzerine Erbil ile buradan kaçmak için uçak aradıklarını ancak bulamadıklarını, ertesi sabah Malta'dan ayrıldıklarını öne sürdü.

        Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Ali Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

        Ara kararını açıklayan hakim, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatına süre verip, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

        İddianameden:

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Mehmet Ali Erbil'in, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep ediliyor.

        İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi farklı kategorilerde "sosyal medya fenomeni" olarak adlandırılan kişilerin, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibariyle toplumda etki alanına sahip oldukları belirtilen iddianamede, bazı fenomenlerin sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar ve fotoğraflar üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerle yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyor.

        İddianamede; yasa dışı bahis suçunun genel ahlaka, topluma, çocukların kumardan korunmasına, devletin verdiği yetkiyle bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşların mali çıkarlarına zarar verdiği kaydediliyor. Her ne kadar hukuki olarak suçtan zarar gören Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olsa da manevi anlamda oluşturduğu olumsuz yansımaların özellikle gençleri kolay para kazanmaya teşvik ettiği, bu nedenle asıl mağdurun toplum olduğu vurgulanıyor.

        Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği dikkate alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın, önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesinin beklenemeyeceği ifade edilen iddianamede, Erbil'in Malta'ya gidip konakladığı ve ağırlandığı dikkate alındığında bu durumun menfaat kapsamında olduğu öne sürülüyor.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        SERDAR ORTAÇ DA AYNI SUÇTAN YARGILANMIŞTI

        Öte yandan; aynı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen Serdar Ortaç için dün karar çıktı. Şarkıcının, 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Şarkıcı, aynı suçu bir daha işlerse cezaevine girecek.

        Serdar Ortaç'a hapis cezası
        Serdar Ortaç'a hapis cezası
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        #Mehmet Ali Erbil
        #Serdar Ortaç

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