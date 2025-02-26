Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde, iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

TARAFLAR SİLAHLA ATEŞ ETTİ

AA'daki habere göre tartışmanın diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi