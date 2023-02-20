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Haberler Futbol

Milli maç öncesi Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda korkutan görüntü!

2017 yılında yenilerek Türk futbolunun hizmetine sunulan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oluşan çatlaklar herkesi korkuttu. Tepki çeken görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş: 20.02.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Milli maç öncesi Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda korkutan görüntü!
DHA

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı EURO 2024 elemeleri grup maçına evsahipliği yapacak olan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun son hali görenleri korkuttu.

Tribünlerin bazı bölümlerinde duvardaki çatlaklar ve zeminde yaşanan açılmalar dikkat çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunarken inceleme başlatıldı.

Ağustos 2017'de Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçıyla açılan stadın yüklenici firmasının uzman ekipleri ve inşaat mühendisleri tarafından yapılacak incelemenin ardından konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi.

TFF, 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak olan Türkiye-Galler maçına Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

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