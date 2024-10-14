UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında bu akşam İzlanda’ya konuk olacak. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak. Ancak İzlanda'daki hava koşulları sebebiyle sahada don yaşanacağı düşünülüyor. Bu seveple karşılaşmanın ertelenme ihtimali bulunuyor. UEFA kararları yakından takip ediliyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi, milli maç iptal edilecek mi? İşte konu hakkında son gelişmeler…