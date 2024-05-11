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        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu oldu

        Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar katada Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boyunlarına taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:23 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:23
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        Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu!
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        Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 6 bronz madalya kazandı.

        Zadar kentinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda heyecan dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.

        Erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar katada Dilara Bozan, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı boyunlarına taktı.

        Ayrıca, Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy ve Gülbahar Gözütok'tan oluşan kadın kumite takımının yanı sıra, kadınlar bireysel kumite -50 kiloda Selva Nur Akkurt, -55 kiloda Tuba Yakan, -61 kiloda Fatma Naz Yenen, erkekler bireysel kumite -61 kiloda Eray Şamdan ve -75 kiloda Enes Bulut bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

        Öte yandan, milli sporcular Kadir Furkan Genç ile Hasan Arslan, kategorilerinde 4. sırayı aldı.

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