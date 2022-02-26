Milli judocular iki madalyayla başladı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde 11 sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Sıla Ersin, finalde Japonya'dan Hikari Yoshioka'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. 63 kiloda ise Ayten Yeksan, Fransız rakibi Mathilde Briant'ı yenerek bronz madalya elde etti.

İlk gün mücadele eden sporculardan erkekler 60 kiloda Emirhan Karahan, Mihraç Akkuş, 66 kiloda Ejder Toktay, 73 kiloda Umalt Demirel, kadınlar 48 kiloda Ebru Şahin, Merve Azak, 52 kiloda Buketnur Karaduman, Yaren Kömürcü, 57 kiloda Hasret Bozkurt madalya elde edemedi.

Organizasyonun son gününde yarın kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel, Minel Akdeniz, +78 kiloda Sebile Akbulut, erkekler 81 kiloda Musa Şimşek, Yunus Kılınç, 90 kiloda Ö.Kemal Aydın, Can Güzel, 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Münir Ertuğ madalya mücadelesi verecek.