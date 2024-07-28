Milli judocu Muhammed Demirel, Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibi Luukas Saha'ya yenilerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
Giriş: 28.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:34
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda organizasyondan elendi.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Muhammed Demirel, erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibine altın skorla yenilerek oyunlara veda etti.
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