10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası Dayanışma Kupası'nda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 95 kilo ile gümüş, toplamda ise 172 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyon oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat'ta başlayan ve 12 Şubat'ta sona erecek 6. Uluslararası Dayanışma Kupası'nda devam ediyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota için puan veriyor.
Kupanın ilk gününde kadınlar kategorisi 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Şaziye Erdoğan koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 95 kilo ile gümüş, toplamda ise 172 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Şaziye Erdoğan, müsabakalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Şaziye Erdoğan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'a ve antrenörlerine kendisine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.
MİLLİ HALTERCİ SÜMEYYE KENTLİ'DEN 3 GÜMÜŞ MADALYA
Öte yandan kadınlar kategorisi 59 kiloda yarışan milli halterci Sümeyye Kentli de koparmada 86 kilo ile gümüş, silkmede 110 kilo ile gümüş, toplamda ise 196 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Ayşegül Çakın, koparmada 80 kilo ile 4'üncü olurken, silkmede 108 kilo ile bronz, toplamda ise 188 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.
6. Uluslararası Dayanışma Kupası'nın birinci gününde millilerin toplam madalya sayısı 2 altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalyaya ulaştı.
Federasyon başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcuları, kulüpleri, antrenörleri tebrik ederek, "Türk halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
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