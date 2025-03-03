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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçilerden Arnavutluk'ta 5 madalya! - Diğer Haberleri

        Milli güreşçilerden Arnavutluk'ta 5 madalya!

        Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Muhamet Malo 2'nci Ranking Serisi Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya alan Güreş Milli Takımımız grekoromen stilde takım halinde ikinci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:47
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        Milli güreşçilerden 5 madalya!
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        55 kilogramda mücadele eden Milli Güreşçi Emre Mutlu, çeyrek finalde Arnavut rakibi Andi Muca’yı 9-0 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kazak rakibi Yerasyl Mamyrbekov’u 8-5 mağlup etti. Mutlu, finalde ise Gürcü rakibi Vakhtang Solua’yı 7-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

        63 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, ilk turda Kazakistanlı Nurzat Marat’ı 5-2, çeyrek finalde İranlı Mehdi Seyfi Mohsen Nejad’ı 5-1, yarı finalde ise Rumen Razvan Arnaut’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Kırgız rakibi Doolotbek Kanbolotovic Choibekov ile karşılaşan Kamal, rakibini 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        82 kilogramda mücadele eden Burhan Akbudak, çeyrek finalde Kazak Dias Kaltay’ı 3-0 öndeyken tuşla mağlup etti. Yarı finalde Bulgar Svetoslav Nikolov’u, finalde ise Gürcü Gela Bolkvadze’yi mağlup eden Akbudak altın madalyaya ulaştı.

        72 kilogramda mücadele eden Mehmet Mustafa Şahin, çeyrek finalde Kazak Nikolay Khapko’yu 3-1, yarı finalde ise Kırgız Khamzaev’i 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Milli güreşçi, finalde Gürcü Iuri Lomadze’ye 8-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.

        130 kilogramda mücadele eden Muhammed Hamza Bakır, çeyrek finalde Japon Yuta Nara’yı 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise Gürcü Iakobi Kajaia’yı 1-1’den yendi. Bakır, finalde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh’e 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

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