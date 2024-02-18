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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Taha Akgül, 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Taha Akgül, 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

        Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı ve 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 21:14 Güncelleme: 18.02.2024 - 21:14
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        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
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        Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

        Taha, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

        Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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