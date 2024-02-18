Milli güreşçi Taha Akgül, 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı ve 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Giriş: 18.02.2024 - 21:14 Güncelleme: 18.02.2024 - 21:14
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Taha, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.
Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.