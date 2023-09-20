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        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi!

        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:07
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        Buse Tosun Çavuşoğlu finalde!
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        Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, finale yükseldi.

        Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda kadınlar 53, 62, 68 ve 72 kilo sıkletlerinden elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

        Türkiye'yi olimpik sıklet 68 kiloda temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenerek çeyrek finale çıktı.

        Çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup eden Buse, Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını da 11-1 teknik üstünlükle kazanarak adını finale yazdırdı.

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        Böylece 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota alan milli güreşçi, yarın finalde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaşacak.

        Dünya şampiyonalarında 2 bronz madalyası bulunan Buse Tosun Çavuşoğlu, organizasyonda ilk kez finalde mücadele edecek.

        Yarı final maçının ardından sevinç gözyaşları döken Buse, yaptığı açıklamada, "Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunun için çalıştım, çok fedakarlık yaptım. İnşallah yarın altın madalya olur." ifadelerini kullandı.

        Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise milli güreşçinin Paris 2024 kotası aldığını hatırlatarak, Buse'nin dünya ve olimpiyat şampiyonu olacağına inandığını belirtti.

        Öte yandan 53 kiloda mindere çıkan Tuba Demir ilk turda Japon Akari Fujinami, 72 kiloda güreşen Nesrin Baş da ilk maçında ABD'li Amit Elor'a yenildi. Milli güreşçiler Tuba ve Nesrin, rakipleri finale çıktığı için repesaj hakkı elde etti.

        62 kiloda mücadele eden ve Alman Luisa Helga Gerda Niemesch ile yaptığı ilk müsabakayı kaybeden Selvi İlyasoğlu ise organizasyona veda etti.

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