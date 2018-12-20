Milli Füze Bora'nın test atışı görüntüleri yayınlandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, testin görüntülerini twitter hesabından paylaştı.

Demir, açıklamasında "Bora füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu" dedi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çapında. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor.

Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.