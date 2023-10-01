Milli eskrimci Enver Yıldırım, Belçika'daki turnuvada altın madalya kazandı
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Belçika'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gent kentinde düzenlenen turnuvada, ay-yıldızlı sporcu Enver Yıldırım, başarılı ön eleme karşılaşmaları sonucu tablo-128'i maç yapmadan geçti.
Milli eskrimci, t-64'te Kolombiyalı Mario Alberto Palacios Murillo'yu 15-11, t-32'de Arjantinli Maria Pascual Di Tella'yı 15-9, t-16'da İsrailli sporcu David Frumgarzts'ı 15-10 ve çeyrek finalde İtalyan Alberto Arpino'yu 15-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Tunuslu Ahmed Ferjani'yi 15-8 yenen Enver Yıldırım, finalde İtalyan Leonardo Dreossi ile eşleşti. Milli eskrimci Enver Yıldırım, final müsabakasında da Dreossi'yi 15-12'lik skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.