Milli boksçu Kaan Aykutsun son 16'da!
Erkekler 80 kiloda milli boksörümüz Kaan Aykutsun, İtalyan Salvatore Cavallaro'yu mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Kaan Aykutsun, son 16 turuna yükseldi.
North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo müsabakasında İtalyan boksör Salvatore Cavallaro'yla karşılaşan Aykutsun, rakibine üstünlük kurmayı başardı. Ringden 4-1'lik galibiyetle ayrılan Aykutsun, bir sonraki turda Kübalı Arlen Lopez Cardona'yla eşleşti.
Müsabaka 30 Temmuz Salı TSİ 22.20'de başlayacak.