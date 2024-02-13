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        Haberler Spor Basketbol NBA Milli basketbolcu Furkan Korkmaz: Menajerim NBA'de farklı takımlarla görüşüyor - Basketbol Haberleri

        Milli basketbolcu Furkan Korkmaz: Menajerim NBA'de farklı takımlarla görüşüyor

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini ve ABD'ye geri döneceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:43 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:43
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        "Menajerim NBA'de takımlarla görüşüyor"
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        Philadelphia 76ers'tan Indiana Pacers'a takas edilen ve daha sonra takımı tarafından serbest bırakılan Furkan Korkmaz, hakkındaki transfer iddiaları sonrası açıklama yaptı.

        26 yaşındaki basketbolcu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "All-Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım. Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında herhangi bir geliş amacım yok." ifadelerini kullandı.

        Kariyerini NBA'de sürdürmeyi planlayan Furkan, "Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerimi sürdürüyor. Ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim." mesajını paylaştı.

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