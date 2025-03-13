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        Haberler Spor Diğer Milli atıcılar, 8 madalyayla tamamladı - Diğer Haberleri

        Milli atıcılar, 8 madalyayla tamamladı

        Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 4'ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 00:39 Güncelleme: 13.03.2025 - 00:39
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        Milli atıcılar, 8 madalyayla tamamladı!
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        Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli sporcularımız, 4'ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyon sona erdi.

        Şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

        Madalya sıralamasında Norveç (4 altın, 1 bronz) ikinci, Çekya (2 altın, 4 gümüş) ise üçüncü oldu.

        Türkiye Atıcılık Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geçirerek önemli bir başarı elde etti.

        ŞEVVAL İLAYDA'DAN 5 MADALYA

        Olimpiyat madalyalı milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, şampiyonada yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 5 madalya (3 altın, 2 bronz) aldı.

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        Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda katılmış olduğu 5 müsabakanın 5'inde de madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı." denildi.

        Yusuf Dikeç ise Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

        Altın madalya

        10 metre havalı tabanca kadınlar: Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)

        10 metre havalı tabanca karışık takım: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık tarihinde ilk)

        10 metre havalı tabanca trio kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı

        10 metre havalı tabanca trio erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade

        Gümüş madalya

        10 metre havalı tabanca solo erkekler: Yusuf Dikeç

        10 metre havalı tüfek solo kadınlar: Damla Köse (Atıcılık tarihinde ilk)

        Bronz madalya

        10 metre havalı tabanca kadınlar takım: Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı (Atıcılık tarihinde ilk)

        10 metre havalı tabanca solo kadınlar: Şevval İlayda Tarhan

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