Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Balkanların Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı
Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülünde finale kalan 10 aday arasında milli atıcı Yusuf Dikeç de yer aldı.
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.
Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu Balkan Haber Ajansları Derneği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç de aday gösterildi.
Ödülü kazanan sporcu, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.
Listede şu sporcular bulunuyor:
Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık
Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis
Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol
Kostas Sloukas (Yunanistan) – Basketbol
Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm
Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme
David Popovici (Romanya) - Yüzme
Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter
Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu
Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo