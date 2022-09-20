UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Milliler, gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve Lüksemburg'u 2-0 mağlup etmişti. A Milli Takım maçları sebebiyle Süper Lig maçlarına da ara verildi. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? 2022 Eylül Milli maç programı ile milli maç arası hangi gün bitecek? İşte konuya ilişkin detaylar...