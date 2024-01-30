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        Haberler Gündem Milletvekilliği düşürülen Can Atalay kimdir? Can Atalay biyografisi nedir?

        Milletvekilliği düşürülen Can Atalay kimdir?

        TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin verilen karar TBMM'de okundu. Kararın okunmasının ardından Can Atalay'ın kim olduğu merak konusu haline geldi. İşte Atalay'ın biyografisi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 18:16 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:16
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        • 1

          Tutuklu yargılanan TİP Milletvekili Can Atalay'ın davasında karar çıktı ve Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili kararın okunmasının ardından Can Atalay'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Can Atalay'ın biyografisine dair detaylar...

        • 2

          CAN ATALAY KİMDİR?

          Atalay, 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Şerafettin Atalay'ın yeğeni olan Can Atalay ilk adını da amcasından aldı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan Atalay, mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başladı. Sosyal Haklar Derneği yönetim kurulunda görev yapan Atalay, 2014 yılında Soma davasının avukatlığını üstlendi.

        • 3

          Gezi Davası'nda sanık olarak dahil edildiği davadan dolayı göz altına alındı. Atalay 2022 Nisan ayında Silivri, 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasının ardından 18 yıl süreyle hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza 28 Eylül 2023'te onandı.

        • 4

          CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ

          2023 Türkiye genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili olarak seçildi. Bunun üzerine avukatları Atalay'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılanmasının durdurulması yönünde talepte bulundu. Reddedilen kararın ardından Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar verildi ve karar bugün (30 Ocak) TBMM'de okundu.

          Kararın ardından Can Atalay'ın ismi TBMM'nin resmi web sitesinde yer alan "milletvekilliği sona erenler" bölümünde de yayınlandı.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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