Tutuklu yargılanan TİP Milletvekili Can Atalay'ın davasında karar çıktı ve Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili kararın okunmasının ardından Can Atalay'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Can Atalay'ın biyografisine dair detaylar...