"UÇAĞIMIZ BEKLENMEDİK BİR FIRTINANIN İÇİNE DÜŞTÜ"

Havada korku dolu anlar yaşayan ünlü yıldız, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Miley Cyrus, "Hayranlarım ve Paraguay'ın başkenti Asuncion'a giderken yaşananları duyup kaygılanan herkese haber vermek istedim. Uçağımız beklenmedik bir fırtınanın içine düştü ve yıldırım isabet etti. Acil iniş yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle Paraguay'a gidemedik. Ben, ekibim, orkestram, benimle seyahat eden ailem ve arkadaşlarımın hepsi iyi. Sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.