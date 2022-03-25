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Miley Cyrus’un jetine yıldırım çarptı

Miley Cyrus ölümden döndü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus ve ekibi havada korku dolu anlar yaşadı. 29 yaşındaki Cyrus'un ekibiyle birlikte yolculuk yaptığı jetine yıldırım çarpınca acil iniş yapıldı

25.03.2022 - 12:07 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Miley Live' turnesi kapsamında Güney Amerika'da konserler veren şarkıcı Miley Cyrus (29), ölümden döndü.

  • Cyrus'un festival için Paraguay'ın başkenti Asuncion'a gitmek üzere yola çıkan özel jetine yıldırım çarptı.

  • KONSER İPTAL EDİLDİ

    Şarkıcının festival için gittiği konseri iptal edilirken uçaktakilerinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

  • "UÇAĞIMIZ BEKLENMEDİK BİR FIRTINANIN İÇİNE DÜŞTÜ"

    Havada korku dolu anlar yaşayan ünlü yıldız, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. 

    Miley Cyrus, "Hayranlarım ve Paraguay'ın başkenti Asuncion'a giderken yaşananları duyup kaygılanan herkese haber vermek istedim. Uçağımız beklenmedik bir fırtınanın içine düştü ve yıldırım isabet etti. Acil iniş yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle Paraguay'a gidemedik. Ben, ekibim, orkestram, benimle seyahat eden ailem ve arkadaşlarımın hepsi iyi. Sizleri seviyorum."  ifadelerini kullandı.

  • 'HANNAH MONTANA' DİZİSİYLE TANINMIŞTI

    Öte yandan gerçek adı "Destiny Hope Cyrus" olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, küçük bir çocukken rol aldığı 2006-2011 yılları arasında yayınlanan 'Hannah Montana' dizisi ile ün kazanmıştı.

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