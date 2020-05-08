Bu yaşadığım şey koronavirüs krizi değil. Hayatım durakladı ama gerçekten bu salgının neye benzediğine dair hiçbir fikrim yok.

Mekanımda rahatım, masama yemek koyabiliyorum, finansal açıdan kararlıyım ve bu pek çok insanın hikayesi değil.