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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Miles Kane Salon İKSV'ye geliyor

        Miles Kane Salon İKSV'ye geliyor

        Brit-rock'ın karizmatik sesi Miles Kane, 13 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye geliyor. +1 Sunar: Miles Kane konserleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşacak. Konser biletleri 2 Nisan Salı günü saat 14.30'da satışa çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:08
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        Miles Kane Salon İKSV'ye geliyor
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        Salon İKSV, sevilen ve heyecanla beklenen isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Bahar sezonunda Salon sahnesine konuk olacak bir diğer isim indie-rock’ın efsanevi vokali ve elektro gitar üstadı Miles Kane. +1 Sunar: Miles Kane konserleri, 18 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de ve 19 Mayıs Pazar saat 20.00'de Salon İKSV'de.

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        Önce The Rascals ile tanınan Miles Kane, sonraki yıllar boyunca Barok popa altın çağını yaşattı. İlk solo albümünü 2011’de Colour of the Trap adıyla yayımladı, “Come Closer”, “Inhaler” gibi hitler indie rock kanonuna ışık hızıyla giriş yaptı. 2013’te Don't Forget Who You Are ile melodik cesaretinin doruklarına çıktı, albümde yer alan indie rock marşlarıyla bizi heyecanlandırdı. Coup de Grace’da (2018) glam rock’a göz kırptı, David Bowie hayranlığının hakkını kendi tarzında verdi. 2021’de Lana Del Rey’le “Dealer” şarkısına imza attı. 2022’de gelen Change the Show’un ardından 2023’te One Man Band ile müziğine cemre düştü, hat safhada coşkulu gitarlara, yüksek oktavlı vokallere, soluksuz bir indie rock’a, yani başladığı noktaya döndü.

        Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs, Franz Ferdinand, Kasabian gibi komşularıyla birlikte indie rock’ın tarihini yazan Miles Kane, Salon İKSV’de iki gece üst üste hareketli ve nefes nefese izlenecek konserlere imza atacak.

        +1 Sunar: Miles Kane konseri biletleri 2 Nisan Salı günü saat 14.30’da genel satışa açılacak. Detaylı bilgi saloniksv.com sayfasında

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        #Miles Kane
        #Salon İKSV
        #konser
        #müzik
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