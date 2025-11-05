Milan ve Inter, San Siro Stadı'nı satın aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan ve Inter, Milano Belediyesi'nin eylül ayında satışına onay verdiği San Siro Stadı ve çevresindeki alanın satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladıklarını bildirdi.

İki kulüpten yapılan ortak yazılı açıklamada, "Inter ve Milan, bugün Milano Belediyesi ile Giuseppe Meazza Stadı (San Siro) ve çevresini kapsayan ‘San Siro Büyük Kentsel Gelişim Alanı’nın satın alınmasına ilişkin satış sözleşmesini imzaladıklarını duyuruyor. San Siro bölgesine yönelik yeni stadın inşası ve kentsel dönüşüm projesi, Milano kenti ve her iki kulüp için yeni bir dönemi temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada, bu önemli adımın her iki kulübün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek değer yaratımı amacı taşıyan bir yatırım vizyonunu yansıttığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni stat, en yüksek uluslararası standartlara uygun olacak ve Milano şehri için yeni bir mimari simge haline gelmesi hedefleniyor. Proje kapsamında San Siro mahallesinin ve tüm şehrin sportif ve kültürel kimliğini yansıtacak, yenilik, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik prensipleri doğrultusunda kentsel alan yeniden canlandırılarak bir mükemmeliyet merkezi oluşturulacak."

Operasyonun, uluslararası finans kurumları Goldman Sachs ve JP Morgan'ın ana koordinatörlüğünde ayrıca kulüplerin bankacılık partnerleri Banco BPM ve BPER Banca’nın desteğiyle sağlanan bir finansman ile gerçekleştirildiği de kaydedildi.

Milano Belediye Meclisi, 29 Eylül'deki oturumunda yapılan oylamada, San Siro Stadı ve çevresinin iki kulübe satışına onay vermişti.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının haberinde, San Siro Stadı’nın mülkiyetinin yaklaşık 197 milyon avro bedelle satışına ilişkin Milano Cumhuriyet Savcılığının ihaleye fesat karıştırma şüphesiyle bir soruşturma başlattığı belirtildi.