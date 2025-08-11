Habertürk
        Milan Skriniar: Zor bir maç olacak!

        Milan Skriniar: Zor bir maç olacak!

        Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, "Yarınki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Turun ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarabiliriz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 16:30 Güncelleme: 11.08.2025 - 16:30
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında Feyenoord’u ağırlayacak. Bu maç öncesinde Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

        • 2

          2-1 kaybettikleri maçın rövanşının zor olacağını ama turun hala ortada olduğunu aktaran Milan Skriniar, “Yarınki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Özellikle ilk maçta aldığımız mağlubiyetten sonra. İlk maçta da iyi olduğumuz anlar vardı. İkinci yarı iyi bir performans sergiledik ama kaybettik. Turun ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

        • 3

          "TAKIMIN KAPTANLARINDAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

          Takım kaptanlarından biri olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Skriniar, “Aslında bütün bu süreç boyunca hocamızla görüştüm ve konuştum. Ben, kulübümüz, başkanımız ve direktörümüz transferin bir an önce sonuçlanması için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce olmasını isterdim. Ben çalışmalarımı Paris Saint-Germain’deki arkadaşlarımla en iyi şekilde sürdürdüm. Önemli ve zorlu maçlara başlayacağımız sürece giriyoruz. Ben kendimi hazır ve fit tutmaya çalıştım. Bu süreçte herkesin yaptıkları benim için anlamlı. Bu takımın kaptanlarından olmaktan gurur duyuyorum. Mevzu kaptanlık bandını takmak değil takımın başarısı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

        • 4

          "KENDİSİNİ MİLLİ TAKIMDAN TANIYORUM"

          Feyenoord’un Slovak futbolcusu Leo Sauer hakkında konuşan Skriniar, “Kendisini milli takımdan tanıyorum. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Slovakya’daki en iyi kanat oyuncularından biri. İlk maçtan önce de Mert Müldür’ü uyarmıştım. Yarın umarım gol atmaz” dedi.

        • 5

          "TARAFTARIMIZ İTİCİ GÜÇ OLACAKTIR"

          Kaptanlık için Jose Mourinho’nun özel bir konuşması olmadığını söyleyen ve yarın yaşanacak olan taraftar desteğinden bahseden Slovak stoper, “Kendisinin özel konuşması olmadı. Ben, İrfan, Mert ve Fred’i çağırdı. Hocamız Mert sahada olmadığı zamanlar için kaptanlarının kararını vermişti. Önemli olan takıma göstermiş olduğunuz liderliktir. Takıma bu konuda herkes yardım edebilir. Hocamız gibi ‘Cehenneme hoş geldiniz’ diyoruz. Taraftarımız itici güç olacaktır” sözlerini sarf etti.

        • 6

          Milan Skriniar sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

          “Kimin oynadığı, 5’li mi, 4’lü mü oynadığımız önemli değil. Önemli olan takım olarak gelişmemiz. Bizim için en önemli şey kazanmak ve bir üst tura çıkmak. Kimin oynadığı ve nasıl oynadığımızın bir önemi yok.”

        • 7
