UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım sürüyor. Devler Ligi'nin ilk hafta maçında Milan ile Liverpool kozlarını paylaşacak. San Siro'da oynanacak olan maçı Norveçli hakem E. Eskas yönetecek. Peki, Avrupa'nın en büyük arenasında gerçekleşen bu karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte, "Milan- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı...