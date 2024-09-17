Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milan- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Milan- Liverpool maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi maçları

        Milan- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonu maçları başlıyor. Bu kapsamda ilk hafta müsabakasında Milan, Liverpool'u konuk ediyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve detaylarını araştırıyor. Peki, Milan- Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım sürüyor. Devler Ligi'nin ilk hafta maçında Milan ile Liverpool kozlarını paylaşacak. San Siro'da oynanacak olan maçı Norveçli hakem E. Eskas yönetecek. Peki, Avrupa'nın en büyük arenasında gerçekleşen bu karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte, "Milan- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı...

        • 2

          MİLAN- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Milan- Liverpool maçı 17 Eylül Salı (bugün) 22.00'de başlayacak.

          Milyonlarca sporseverin beklediği bu karşılaşma dijital platform tabii spor 1 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 3

          MİLAN MUHTEMEL 11

          Maignan, Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulusic, Loftus- Cheek, Leao, Abraham

        • 4

          LİVERPOOL MUHTEMEL 11

          Alisson, Alexander Arnold, Konate, V. van Dijk, Robertson, Gravenberch, Endo, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Bisiklet tamircisi müşterisini tornavida ile yaraladı
        Bisiklet tamircisi müşterisini tornavida ile yaraladı
        Habertürk Anasayfa