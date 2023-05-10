UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren yarı final eşleşmesinin ilk maçında Milan ile Inter, San Siro'da kozlarını paylaştı. Konuk ekip Inter, Milano derbisini maçın başında bulduğu gollerle 2-0 kazanıp final için dev bir adım attı.
Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 8'de Edin Dzeko ile 11'de Henrikh Mkhitaryan kaydetti.
Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 78 dakika sahada kaldı.
İSTANBUL BİLETİNİN SAHİBİ 16 MAYIS'TA BELLİ OLACAK
Milan-Inter eşleşmesinin rövanş mücadelesi 16 Mayıs Salı günü oynanacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Inter ev sahipliği yapacak. Tur atlayan takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde kupa için mücadele edecek.
MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN