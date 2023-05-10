UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren yarı final eşleşmesinin ilk maçında Milan ile Inter, San Siro'da kozlarını paylaştı. Konuk ekip Inter, Milano derbisini maçın başında bulduğu gollerle 2-0 kazanıp final için dev bir adım attı.

Milan-Inter eşleşmesinin rövanş mücadelesi 16 Mayıs Salı günü oynanacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Inter ev sahipliği yapacak. Tur atlayan takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde kupa için mücadele edecek.