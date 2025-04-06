Milan: 2 - Fiorentina: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, evinde Fiorentina'yla 2-2 berabere kaldı. Tammy Abraham ve Luka Jovic'in golleriyle 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtaran Milan, puanını 48'e yükseltti. Fiorentina ise haftayı 52 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, evinde Fiorentina'yı konuk etti. San Siro'da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Fiorentina, 7. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fiorentina'da Moise Kean, 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Milan, 23. dakikada Tammy Abraham ile durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı Fiorentina kalesine yüklenen Milan, aradığı eşitlik golünü 64. dakikada buldu. Milan'da bu dakikada Luka Jovic, karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü attı.
Maçta başka gol olmadı ve Milan - Fiorentina mücadelesi 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Milan 48, Fiorentina 52 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Fiorentina, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.