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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 2 - Fiorentina: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 2 - Fiorentina: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, evinde Fiorentina'yla 2-2 berabere kaldı. Tammy Abraham ve Luka Jovic'in golleriyle 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtaran Milan, puanını 48'e yükseltti. Fiorentina ise haftayı 52 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 00:02 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:02
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        İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, evinde Fiorentina'yı konuk etti. San Siro'da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Fiorentina, 7. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fiorentina'da Moise Kean, 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

        Milan, 23. dakikada Tammy Abraham ile durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

        İkinci yarı Fiorentina kalesine yüklenen Milan, aradığı eşitlik golünü 64. dakikada buldu. Milan'da bu dakikada Luka Jovic, karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü attı.

        Maçta başka gol olmadı ve Milan - Fiorentina mücadelesi 2-2 sona erdi.

        Bu sonucun ardından Milan 48, Fiorentina 52 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Fiorentina, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.

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