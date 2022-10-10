"UMURSAMADIK"

Rolü elde ettiğinde gerçeği yapımcılara söylediğini belirten Kunis, bir sorun yaşanmadığını ve yapımcıların, "Seni çok sevmiştik. O yüzden umursamadık" dediklerini ifade etti.

"OYNADIĞIM KARAKTERİN YAŞINDAYDIM"

Konuyla alakalı konuşan Mila Kunis, "Herkesin yaşından küçük rolleri oynadığı bir dönemdi ve ben aslında oynadığım karakterin yaşındaydım" açıklamasında bulundu.