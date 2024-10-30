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        Haberler Spor Futbol Mikel Arteta'dan Mourinho'ya övgü! - Futbol Haberleri

        Mikel Arteta'dan Mourinho'ya övgü!

        Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Jamie Carragher'ın kendisini Jose Mourinho'ya benzetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 00:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 00:39
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        Mikel Arteta'dan Mourinho'ya övgü!
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        Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Jamie Carragher'ın kendisini Jose Mourinho'ya benzetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Jamie Carragher, "Mikel Arteta, yavaş yavaş Mourinho tipi bir teknik direktöre dönüşüyor" açıklamasını yapmıştı.

        "ELBETTE, BU DOĞRU"

        Mikel Arteta, Carragher'ın bu sözlerinin sorulması üzerine, "Elbette, bu doğru. Jose Mourinho'yu 15 yaşımdan beri tanıyorum. Barcelona'da antrenörlüğümü yapmıştı. 26 ya da 28 kupası var. O bir kazanan." açıklamasını yaptı.

        "HAYRAN OLUNACAK BİRİ"

        Portekizli teknik adamla ilgili açıklamalarına devam eden İspanyol çalıştırıcı, "Farklı ülkelerde kazanması, kulüpleri dönüştürmesi... Jose Mourinho gerçekten hayran olunacak biri." ifadelerini kullandı.

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