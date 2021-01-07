Mike Pence kimdir, kaç yaşındadır? soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor ve yaşanan hareketliliğin ardından merakla araştırılıyor. İşte Mike Pence'in hayatı ve kariyeri...

MİKE PENCE KİMDİR?

Michael Richard "Mike" Pence (d. 7 Haziran 1959; Columbus, Indiana),Amerikalı siyasetçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. ve günümüzdeki başkan yardımcısıdır. 2013-2017 yılları arasında Indiana eyaletinin 50. valisi olarak görevini sürdürmüştür. Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Pence, valilik görevinden önce Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Indiana eyaletini temsil etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Pence'i seçtiğini açıkladı.

9 Kasım 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Donald Trump başkan seçildiği için 20 Ocak 2017'de Trump başkan, kendisi başkan yardımcısı olmuştur.

TRUMP'A SIRTINI DÖNDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü protesto mitinginde 'üzerine düşeni yapmasını istediği' Başkan Yardımcısı Mike Pence, Demokrat Partili Joe Biden'ın başkanlık seçimi galibiyetini tersine çeviremeyeceğini söyledi. Trump yanlısı göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongre'deki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.