"Sporcu olduğum için oyuncu olabildim"

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25 yıldır spor yapan, kick-boks ve Muay Tai eğitimleri veren Mikail Kırcı, "Spora 13 yaşında kilolu olduğum için başladım. Oyunculuğa başlamamın en büyük sebebi sporcu olmamdır. Oyunculuk çok meziyet gerektiren bir meslek. Bu nedenle sanatçıların birçok alana yatkınlığı olması gerekiyor." diye konuştu.