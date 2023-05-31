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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mihriban isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MİHRİBAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Mihriban ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mihriban adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mihriban isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

MİHRİBAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mihriban ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Şefkatli, güler yüzlü, yumuşak huylu, dost. Cömert, eli açık.

MİHRİBAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mihriban ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mihriban adını koymak caizdir.

MİHRİBAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mihriban ismini kullanan 23.303 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mihriban ismini kullanan 3.787 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mihriban ismini kullanan 1.252 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mihriban ismini kullanan 1.075 kişi bulunmaktadır.

MİHRİBAN ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Mihriban ismindekilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner