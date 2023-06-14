Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Migros Yemek 81 ilde

'Migros Yemek' 81 ilde

Migros One çatısı altında geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ‘Migros Yemek’  Türkiye’nin 81 iline ulaştı

Giriş: 14.06.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Migros Yemek 81 ilde
HABERTURK.COM

Migros One çatısı altında yer alan ‘Migros Yemek’, 81 ilde hizmet vermeye başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Migros uygulaması içerisinde yer alan Migros Yemek’te 7/24 siparişe açık restoranlar ve farklı mutfak alternatiflerinin yanında Migros Yemek’e özel menüler sunuluyor. Ayrıca kullanıcılara özel kişiselleştirilmiş teklifler sunuluyor.

Verilen siparişlerin teslimatı ilk aşamada restoranlar tarafından yapılırken Migros’un mevcut online sipariş dağıtım ağı ile desteklenen “Migros Yemek Teslimatı” modeli mart ayında pilot bölgelerde hayata geçirildi. Migros Yemek Teslimatı modelinin 2023 yılı içerisinde yaygınlaştırılmasını takiben müşterilere iki teslimat yönteminin de seçenek olarak sunulması planlanıyor.

Bir yıl dolmadan Türkiye’nin 81 iline ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Migros Yemek Yönetici Direktörü Gülfem Karcı, “Önceliğimiz müşterilerimize haftanın her günü ve her saatinde bize ihtiyaç duydukları anda hizmet sunabilmek. Migros Yemek bu doğrultuda, 7/24 siparişe açık restoranların yanında “30 dakikaya teslimat”, “yakındakiler” ve “popülerler” gibi kategoriler ile müşteri deneyimini yükseltiyor” dedi.

Türkiye’nin her ilinde siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşteriyle buluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Karcı, bu kapsamda, zengin mutfak seçeneği ve yaygın restoran ağını iddialı kampanyalarla bir araya getirmeye ve tüketicinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AÖF sınav sonuçları için geri sayım
AÖF sınav sonuçları için geri sayım
Vanmour'un Osmanlı tabloları Hollanda'da
Vanmour'un Osmanlı tabloları Hollanda'da
Mısır firavunu Tutankhamun böyle gözüküyordu!
Mısır firavunu Tutankhamun böyle gözüküyordu!
Trump: Biden'ın suçlarının peşini bırakmayacağım
Trump: Biden'ın suçlarının peşini bırakmayacağım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.